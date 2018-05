Continuar a ler

1-0 - Carlos Silva, aos 11'1-1 - Diogo Vieira, aos 16'2-1 - Félix Correia, aos 44'2-2 - Edu, aos 49'2-3 - Tomás Gomes, aos 73'Os leões são terceiros na tabela classificativa, a 5 pontos do líder FC Porto e a 3 do Benfica. O Sp. Braga é 4.º classificado.