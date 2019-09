Juvenis do Sporting derrotados em Leiria em jogo com final polémico

O Sporting perdeu este domingo em casa da U. Leiria por 1-0, em duelo da 4.ª jornada da Série C do campeonato nacional de juvenis, num jogo que acabou por ficar marcado por um final envolto em polémica.





É que, a entrar em desvantagem na reta final - em face do golo de Guilherme Norte -, os leões pressionaram e até colocaram a bola no fundo da rede contrária já em período de compensações, mas o lance acabaria por ser invalidado pelo juiz da partida. A situação acabaria por gerar muitos protestos nas hostes leoninas, com o técnico João Vargas a ser mesmo expulso pelo árbitro Renato de Carvalho.Com este resultado negativo, o Sporting mantém os 6 pontos que tinha no arranque da ronda, menos 3 do que os leiriense e 6 do que Académica e CD Fátima, equipas que lideram com pleno de triunfos.