Sporting domina mas não derruba muralha azul

O Sporting não foi além de um nulo no terreno do Belenenses e não conseguiu manter a vantagem de seis pontos para o Sp. Braga, segundo classificado, com que entrou nesta jornada. Os leões foram dominadores durante grande parte do encontro, mas a muralha azul esteve irrepreensível, em especial na segunda parte, merecendo o ponto conquistado.

Numa tarde de calor intenso, os verdes e brancos chamaram a si o domínio da partida ao longo de toda a primeira parte. No entanto, as ocasiões criadas foram apenas três, com destaque para um remate ao poste do defesa João Muniz (32’).

Na segunda parte, os azuis entraram melhor e até podiam ter faturado na primeira dezena de minutos, com Afonso Farinha e Pedro Pato a colocarem à prova o guardião Guilherme Pires.

Passado esse período, o domínio voltou a pertencer aos leões, mas a muralha azul apresentou-se sempre muito coesa e foi capaz de segurar a igualdade, só tremendo num remate à trave de Alexandre Brito (90’+2).

Posto isto, a três jornadas do final, os leões seguem na liderança com quatro pontos de vantagem e, na próxima ronda, recebem o mais direto adversário, o Sp. Braga.