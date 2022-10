Sporting e Benfica ainda mais favoritos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting goleou o Oeiras por 6-0 e segue na liderança da Série C do campeonato de juvenis. Três golos em cada parte num jogo de sentido único sentenciaram a partida em que Geovany Quenda, melhor marcador da série, fez o seu nono golo na prova. Konstantin Nikitenko, Gabriel Silva e Sérgio Matos marcaram no primeiro período, enquanto Fernando Sadjó, Quenda e Gabriel Melo construíram o resultado final, num jogo em que os leões desperdiçaram inúmeras ocasiões.

Já o Benfica, no duelo entre 2º e 3º classificados, teve que recorrer ao banco para levar de vencida (1-0) um Belenenses que chegou a superiorizar-se durante alguns períodos da segunda parte. No primeiro tempo, apesar do maior ascendente territorial, os encarnados apresentaram pouca intensidade, mas poderiam ter chegado ao descanso em vantagem, pois Jair Monteiro teve duas boas ocasiões, ambas desperdiçadas. Na segunda parte, os azuis entraram melhor, mas foi Gonçalo Moreira, aposta de Tiago Pina aos 59’, a marcar.