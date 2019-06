Sporting empata com o Sp. Braga e atrasa-se na luta pelo título

O Sporting empatou este domingo em casa com o Sp. Braga, por 2-2, e atrasou-se na corrida pelo título. É que oe está agora com mais 5 pontos do que os leões, quando faltam disputar quatro jornadas nesta fase final do Campeonato Nacional de juvenis.A formação de Alvalade chegou a liderar a partida em Alcochete, por 2-0, com golos de Tiago Tomás e Bruno Tavares, mas os minhotos não cruzaram os braços. Telmo Neves reduziu na segunda parte, marcando pouco depois o golo do empate.O Sporting visita o Benfica na próxima jornada. A partida disputa-se no sábado, no Seixal.