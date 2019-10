Sporting empata em casa (1-1) com a Académica

A Académica foi a Alcochete empatar (1-1) com o Sporting, resultado que permite aos estudantes continuar na 4ª posição da Série C de juvenis com mais três pontos (16) do que os leões. Afonso Neves (57’) inaugurou o marcador para os forasteiros e Chico Lamba (80’) fez o golo que evitou o desaire dos sportinguistas.

Apesar de ter dominado o primeiro tempo, o Sporting foi incapaz de materializar o ascendente em golos. Skoglund (4’), André Gonçalves (10’ e 42’) e Adriano Almeida (31’) dispuseram de oportunidades soberanas para inaugurar o marcador na primeira parte, período em que só por uma vez (32’) a Académica visou a baliza contrária, num remate de Lucas Cândido à figura de Martim Duarte.

Na segunda parte, a Académica, depois de avisos de João Neves e Lucas Cândido (47’ e 50’), chegou ao golo pelo capitão Afonso Neves, que rematou cruzado e colocado para o 1-0 num lance em que os leões ficaram a pedir fora-de-jogo. A partir daí, o Sporting foi em busca do empate, algo que acabou mesmo por alcançar aos 80’ por Chico Lamba, que fez o que mais ninguém conseguiu no conjunto verde e branco.