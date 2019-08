Sporting entra a golear no campeonato

O Sporting entrou este domingo da melhor maneira no campeonato de juvenis, ao golear em casa o U. Almeirim por 4-0, em jogo da primeira jornada da Série C.





Os leões entraram praticamente a ganhar quando um erro do guardião visitante resultou no autogolo de Diogo Sardinheiro, logo no primeiro minuto. Flávio Nazinho bisou na partida (25' e 41') e Tristan Hammond assinou o quarto tento do Sporting aos 45 minutos.