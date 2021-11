Sporting escapa ao rival Benfica

O Benfica não foi além de um empate (2-2) na receção ao Fátima, que contou com a inspiração de Tiago Silva. O avançado colocou os visitantes em vantagem e selou a igualdade de penálti. Pelo meio, Karel Mustmaa e Kyanno Silva marcaram para as águias.Já o Sporting averbou a segunda vitória nesta fase, ao bater o Marialvas por 3-0. Um golo de Pedro Silva na primeira parte deu justiça no marcador. Destaque para a estreia nos leões do médio Miguel Alves, que entrou aos 63’. Os visitantes deram uma boa réplica, bateram-se com afinco e determinação e apenas na parte final da partida viriam a sofrer os últimos dois golos, apontados por Guilherme Santos e Sanã Fernandes.