Sporting-FC Porto começa com dois cartões... brancos

Rodrigo Viola, jogador do Sporting, e Paulo Teixeira, fisioterapeuta do FC Porto, receberam este domingo, no Estádio Aurélio Pereira, um cartão branco, antes do arranque do Sporting-FC Porto , da 3.ª jornada da fase de apuramento de campeão.A FPF explica que o primeiro foi distinguido por ter ajudado "um adversário, após estar lesionado com cãibras no chão em dificuldades" no jogo com o Estoril; o segundo por ter assistido jogadores adversários, num jogo com o Palmeiras, que não tinham fisioterapeuta.Recorde-se que o cartão branco visa premiar ações de fair-play.