Sporting ganha na despedida

Num jogo típico de final de temporada, o Sporting venceu o Belenenses, por 2-1, no último encontro do apuramento de campeão de juvenis. A equipa de João Couto desde cedo impôs uma forte dinâmica na partida, para aproveitar o facto de os jovens do Belenenses terem chegado atrasados a Alcochete, e chegou ao golo por André Gonçalves após um bom lance na direita, logo aos 7 minutos.

O reatamento trouxe um Belenenses mais afoito e um Sporting algo passivo. Os azuis do Restelo tiveram uma soberana ocasião após uma falta dentro da área sobre Dilan Pussick, só que Tomás Gutierres permitiu a defesa de Diogo Almeida. Quatro minutos mais tarde, o mesmo Dilan Pussick sofreu nova falta dentro da área e, desta feita, Fábio Alves restabeleceu a igualdade (58’).

A questão é que o Sporting iria mesmo vencer o jogo, com André Gonçalves a bisar num excelente remate, colocando justiça no marcador.