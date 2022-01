O Sporting isolou-se este domingo na liderança da Série Sul na fase de apuramento de campeão do nacional de juvenis. Os leões receberam e golearam o Sacavenense por 7-0, em partida da 6ª jornada.Manuel Mendonça, com um hat trick, foi a figura da partida. Rafael Nel bisou e Pedro Sanca e Vivaldo Semedo completaram a folha de marcadores no Estádio Aurélio Pereira, em Alchochete.Com este triunfo, os leões chegam aos 15 pontos, mais 3 do que o rival Benfica (2º).