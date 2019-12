Sporting goleia Eléctrico com seis golos na segunda parte

O Sporting alcançou este sábado a quarta vitória em outros tantos encontros na Série C da fase de manutenção do campeonato nacional de juvenis, ao golear fora de casa o Eléctrico por 6-0.

Apesar do triunfo folgado, os pupilos de João Vargas tiveram dificuldades em superar a barreira defensiva contrária e apenas conseguiram chegar ao(s) golo(s) na segunda metade, por intermédio de David Monteiro (53' e 89'), Nikolai Skoglund (62' e 81'), Adriano Almeida (59') e Rodrigo Marquês (67').



Com mais este triunfo, os leões continuam na liderança da prova, com 35 pontos, ao passo que o Eléctrico é último, com apenas 3 pontos.