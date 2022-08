Sporting inicia defesa do título com Real

Campeão em título, o Sporting enfrenta hoje o Real, no arranque do campeonato. O jogo está marcado para as 11 horas, na Academia do clube leonino, em Alcochete. A 1ª jornada ficará incompleta, uma vez que vários clubes adiaram os respetivos confrontos, como foram os casos de Benfica e FC Porto. Os encarnados apenas defrontarão o Sacavenense a 24 de agosto, enquanto os dragões receberão o V. Guimarães no dia 31. O Boavista-Rio Ave, o Fátima-Feirense e o Anadia-Torreense também foram adiados.