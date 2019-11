Sporting não passa da 1.ª fase do campeonato nacional de juvenis

A equipa de juvenis do Sporting ficou em 5.º lugar na 1.ª fase do campeonato nacional de juvenis e não vai disputar a fase de apuramento de campeão da categoria. Frustração, tristeza, revolta e muitas lágrimas foi o que se viveu no final da partida disputada este domingo no Estádio Municipal do Fundão, após o conhecimento do resultado do jogo do Fátima que venceu a Académica por 5-3, e que deitou por terra as aspirações dos jovens leoninos em seguir em frente na prova.A vitória por 3-0 ao Fundão, com dois golos de Nicolai – que ainda falhou um penálti (72’) - e Chico Lamba, não foi assim suficiente para passar à 2.ª fase."É injusto o que nos aconteceu. Tudo fizemos para seguir para a fase de campeão, merecíamos estar lá, mas não foi possível. Estamos tristes e temos de continuar a trabalhar", afirmou no final do encontro João Vargas, treinador do Sporting.Os leões terminam a Série C do campeonato em 5.º lugar com 23 pontos, abaixo do Loures (29), Académica (25), U. Leiria (24) e Fátima (23).