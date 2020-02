Sporting perde em Sacavém

O Sporting foi surpreendido na deslocação a Sacavém e perdeu por 2-1 com uma equipa do Sacavenense que se isolou na liderança da Série C da fase de manutenção/descida.

A verdade é que a equipa orientada por Luís Nunes entrou pressionante no jogo e conseguiu mesmo ir para o intervalo com uma vantagem confortável de dois golos. Gonçalo Sabino colocou o Sacavenense na frente aos 6 minutos e Pedro Costa, aos 40’, colocou o marcador nos 2-0. A reação do Sporting surgiu na segunda parte, mas a equipa foi desperdiçando sempre várias oportunidades. A exceção aconteceu aos 72’, com Adriano Almeida a finalizar da melhor forma.

O Sacavenense está, agora, na liderança, com 50 pontos, enquanto o Sporting segue na 2ª posição, com menos três pontos e também menos um jogo.