O Sporting recebe hoje o Sp. Braga e, se vencer, garante o título nacional de juvenis. À entrada para a 8ª e antepenúltima jornada da fase decisiva, os leões lideram isolados, com mais quatro pontos face à turma minhota (2ª).O empate ou vitória bracarense adiarão as contas do título, sendo que o Benfica (3º), que amanhã visita o FC Porto, está a sete pontos do topo.