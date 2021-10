Sporting soma e segue líder

O Sporting venceu o Portimonense com dois golos do médio Manuel Mendonça e mantém-se na frente da Série D do campeonato de juvenis. Os leões colocaram-se cedo na frente, após assistência de Rayan Momade, com Mendonça a passar Lucas Fachadas e a dar justiça ao placar. O Sporting enfrentou um Portimonense sempre organizado, sem medo de ter bola e a jogar de igual para igual. Contudo, sempre que os rápidos alas leoninos aceleravam, criavam dificuldades. Adair Kandala, na esquerda, assistiu Vivaldo Semedo – oitavo golo da época – para o 2-0 e Manuel Mendonça ainda bisou. * V.A.