Sporting-V. Setúbal, 4-2: leão está em fuga

A 1ª fase do Nacional de juvenis continua repleto de emoção e surpresas. O Sporting domina invicto a Sul, agora com 7 pontos de vantagem, depois de vencer o V. Setúbal (4-2) e de beneficiar do nulo do Benfica na Cova da Piedade e do desaire do Belenenses. Os leões entraram bem e, aos 22 minutos, já venciam por 2-0. Os sadinos reduziram por Miguel Neves, que bisou no segundo tempo, período em que o Sporting voltou a fazer dois golos. O Benfica, após o empate no dérbi, voltou a ceder pontos. A equipa encarnada dominou, mas não encontrou forma de superar o guarda-redes Rodrigo Pedro.

A Norte lidera o Sp. Braga e só com triunfos ao fim de sete jornadas. O FC Porto caiu na receção ao V. Guimarães (1-4), num jogo em que os minhotos foram sempre superiores, inspirados por Duarte Lopes.