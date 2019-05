O Sporting derrotou este domingo, fora, o Belenenses por 4-2 e isola-se assim no 2.º lugar da fase de apuramento do campeão no escalão de Juvenis.Com esta vitória, os leões somam assim 10 pontos à quinta jornada, faltando outras cinco para se disputar, e posicionam-se no segundo lugar a 3 pontos do líder Benfica, que venceu no sábado ao FC Porto, por 4-2 As partidas da sexta jornada serão jogadas no próximo domingo, às 11h00. O Sporting defronta o Sp. Braga (3.ª classificado), enquanto o líder Benfica vai ao terreno do Belenenses e o FC Porto (4.º) recebe o V. Guimarães.