Treinador de guarda-redes dos juvenis do FC Porto suspenso por 8 dias

Pedro Miguel Lopes Pereira, treinador de guarda-redes dos juvenis do FC Porto, foi suspenso por 8 dias devido a "ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade" durante o clássico com o Benfica, disputado no passado dia 16 em jogo a contar para a 3.ª jornada da fase de apuramento ao campeão, que terminou com um triunfo das águias por 1-0.

De acordo com o mapa de castigos divulgado hoje pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico de 23 anos foi ainda alvo de uma multa de 51 euros.