V. Setúbal-Benfica, 1-2: Águias confirmam trono em Setúbal

Ao vencer o V. Setúbal por 2-1, o Benfica assegurou, a uma jornada do fim da 1ª fase do Nacional de Juvenis, o 1º lugar da Série C. Na partida da 17.ª ronda, realizada em Palmela, as águias inauguraram o marcador ao minuto 16, altura em que Francisco Neto, de penálti, materializou a superioridade benfiquista no primeiro tempo.

Após o intervalo, os sadinos arriscaram mais para tentar o resultado negativo, mas foram os forasteiros a ampliar a vantagem, num livre direto superiormente cobrado pelo capitão Gonçalo Moreira, aos 51’. O Vitória não se deu por vencido e reentrou na discussão aos 69’, quando Leonardo Duarte aproveitou uma defesa incompleta do guardião André Moreira, e encostou para o 1-2. Apesar do golo sofrido, o Benfica conseguiu gerir a vantagem sem sobressaltos.

Já o Sporting alcançou vitória difícil sobre o Cova da Piedade (3-1), num jogo em que perdeu bem cedo João Infante (14’) e, depois, Rodrigo Cabrito, por lesão. A equipa da margem sul do Tejo deu boa réplica, tal como no duelo da 1ª volta, e só quebrou depois do 3-1 porque até então deixou sempre o resultado em aberto. Geovany Quenda colocou o Sporting em vantagem, no seu 12º golo na prova, e Gabriel Silva ampliou, mas Robim Dâmaso reduziu ainda na 1ª parte. Com o 3-1, por Viola, o jogo ficou decidido.

Na Série A, o líder FC Porto goleou, sem surpresa o Palmeiras (7-0), último classificado e só com derrotas. Os dragões seguem com 10 pontos de avanço sobre o Sp. Braga, que bateu o Boavista (2-0).