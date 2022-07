A bola já rola na Briosa

A Académica, versão 2022/23, deu esta segunda-feira o pontapé de início na nova temporada. Depois de uma palestra no centro do terreno, o técnico Miguel Valença viu, pela primeira vez, o grupo em ação, num treino que acabou com uma ‘peladinha’ presenciada por cerca de uma centena de adeptos, onde Pedro Prazeres, ex-Penafiel, e Desmond Nketia (ex-Sp. Ideal) já participaram.O plantel foi dividido em duas equipas, num jogo que terminou empatado a uma bola. O primeiro golo foi apontado por Hugo Seco, extremo de 34 anos, que vai, para já, continuar a vestir a camisola da Briosa, ainda que não esteja descartada uma possível saída, caso surja uma proposta que seja vantajosa para o jogador e para o clube. O empate surgiu a acabar a ‘peladinha’, num remate em arco de David Caiado, ex-Penafiel, uma das muitas caras novas do novo plantel.Reforços. Entre muitas caras novas, estiveram também muitos conhecidos dos adeptos academistas, ora por serem ex-juniores ou por já terem passado pela Briosa no passado, como são exemplo Diogo Ribeiro, David Teles ou Nivaldo, um dos jogadores que fez parte do plantel de 2012, quando a Académica venceu a Taça de Portugal. Benny, defesa-central contratado ao U. Leiria, foi o primeiro azarado da pré-época, tendo-se lesionado logo no início da sessão, o que o obrigou a parar e a fazer gelo o resto do treino. Destaque ainda para a presença de Xavi Venâncio, jogador que regressa a Coimbra após um ano em que esteve emprestado ao Olhanense.