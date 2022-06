Académica à espera do novo presidente

Está fechada a votação para eleger o novo presidente da Académica. Depois dos sócios terem votado, entre as 10 e as 22 horas, no Estádio Cidade de Coimbra, começou há instantes a contagem de votos, que decidirá quem vence estas eleições: Miguel Ribeiro, pela lista C, ou Pedro Roxo, atual presidente, pela lista D.Ao queapurou, o número de sócios da Briosa que votaram fixou-se em 1115, aos quais se tem que juntar os votos por correspondência, o que deve fazer com que sejam cerca de 1200 as que participaram nestas eleições.