Académica apresenta insolvência com plano de recuperação

A Académica vai entrar com um pedido de insolvência com plano de recuperação. O anúncio foi feito pelo presidente Miguel Ribeiro, em conferência de imprensa onde também esteve presente o vice-presidente Rui Sá Frias e o advogado do clube Luis Filipe Pirré."O tema é sensível, estamos a falar do futuro da Académica. Este processo, cuja denominação pode dar uma imagem de fatalidade, é exatamente o oposto. Trata-se de uma solução, para salvar e recuperar a Académica, colocando-a num novo futuro, para que seja possível colocá-la no lugar que merece. Temos que ter uma Académica pujante. Tudo o que estamos a fazer é para recuperar a Académica", começou por afirmar Miguel Ribeiro, antes de passar a palavra ao vice-presidente Rui Sá Frias."A Académica atravessa a situação mais delicada da sua história, não só porque desportivamente está no seu ponto mais baixo, mas também porque com essa descida à Liga 3 se perderam cerca de 1,5 milhões de euros de receita, entre televisão, apostas desportivas e patrocinadores. Temos feito um trabalho de angariação de apoio e parceiros, mas o lastro que vem de trás é pesado nas contas da Académica", sublinhou o dirigente, lembrando que a Académica deve ao estado, entre autoridade tributária e segurança social, cerca de 1,9 milhões de euros, "dívida vencida porque todos os planos prestacionais que existiam deixaram de ser cumpridos a 31 de dezembro de 2021". No total, contando com dívidas à banca, contraída em 2020, aos trabalhadores e a outros credores, "o maior de todos referente ao processo BMG", são cerca de 5,6 milhões de euros de dívida já vencida. Há também um "conjunto de receitas que foram antecipadas, algumas delas referentes a 2032, que ultrapassa os 500 mil euros", o que obriga a Académica a "arranjar uma solução de parcelar a dívida", tal como o dirigente anunciou."Não é possível um PER, uma vez que obriga um documento que ateste que a sociedade não está insolvente. Assim, necessitamos de uma segunda hipótese, que é a insolvência com plano de recuperação, com o objetivo de manter a atividade da SDUQ. Não tem consequências desportivas nem na escolha do modelo societário, ou seja, não impede a constituição de uma SAD. Acreditamos que quem se quiser associar-se à Académica, é preferível saber quanto é que tem de pagar por mês", frisou Sá Frias.Este é um processo que decorrerá em três fases. A direção da Académica, com o apoio do advogado Luis Filipe Pirré, deve entregar o processo nos próximos dias. Segue-se um período de reclamação por parte dos credores, após ter sido decretada a insolvência. Um dos momentos cruciais será a votação, por parte dos credores, deste plano, uma vez que é exigido que pelo menos 50 por centos destes votem favoravelmente para que o processo possa avançar.