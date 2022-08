Académica chama adeptos para o jogo com o Amora

Após a derrota no Restelo, por 2-0, jogo de estreia na Liga 3, os estudantes apostam agora numa boa casa no regresso ao Estádio Cidade de Coimbra, palco do jogo de sábado, diante do Amora. Para que possam contar com o apoio do maior número de adeptos, a direção academista decidiu abrir as portas do recinto aos sócios, estudantes e também a todos os adeptos de ‘capa e batina’, numa clara aposta numa boa casa, que possa ‘empurrar’ a Briosa para a primeira vitória da temporada. Diga-se, a propósito, que os bilhetes para o público em geral têm o preço de 5 euros. Por outro lado, também já estão disponíveis os lugares cativos para a temporada, com preços que variam entre os 15 e os 35 euros, iniciativa que prevê ainda a oferta de um cachecol.