Académica contesta preço dos bilhetes para adeptos não sócios no jogo com o Alverca

A Académica de Coimbra mostrou-se indignada pela diferença de preços dos bilhetes para adeptos não sócios dos estudantes e do Alverca, na deslocação ao terreno da formação de Ribatejo este domingo, em jogo a contar para a Liga 3. Em comunicado publicado através das redes sociais, a Briosa afirmou ter sido "com surpresa e estupefação que a direção tomou conhecimento do preçário anunciado para o jogo de hoje", sublinhando que "não é possível aceitar que um bilhete para não sócio custe 5x mais para adeptos da Académica do que para não sócios do Alverca."

Na mesma mensagem, o clube de Coimbra diz ter tentado chegar a acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e com a direção do Alverca, algo que não foi possível. E, por tal, o clube anunciou que não "irá marcar presença na tribuna presidencial nem em qualquer evento protocolar" no jogo de hoje.

Entretanto, o Alverca lamentou o comunicado emitido pela Académica, afirmando que o mesmo "em nada alimenta o espírito do Puro Futebol promovido pela Liga 3, os seus promotores e intervenientes". O clube do Ribatejo acrescenta ainda que "o estabelecimento dos preços dos bilhetes para o jogo de hoje cumpre com toda a regulamentação da competição e obedece a uma prática semelhante à adotada em jogos anteriores, não descriminando nenhum clube visitante".