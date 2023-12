Académica e a cedência do estádio ao Länk Vilaverdense: «A nossa instituição será financeiramente compensada»

A Académica reagiu, esta quinta-feira, à cedência do Estádio Cidade de Coimbra ao Länk Vilaverdense, para que a formação minhota realize o jogo com o Leixões, para a 14.ª jornada da 2.ª Liga.Porém, os minhotos podem, segundo comunicado oficial da Liga Portugal, vir a realizar mais encontros no recinto da briosa, uma vez que o Campo Cruz de Reguengo continua interditado pelo organismo do futebol português."O Länk Vilaverdense, clube que milita na Liga SABSEG, chegou a acordo com a Académica para utilização do Estádio Cidade de Coimbra na segunda volta do campeonato.Naturalmente, a nossa instituição será financeiramente compensada. O desgaste adicional que poderá provocar no relvado foi também acautelado tendo desde já a Académica assegurado os necessários cuidados adicionais ao nível da manutenção do mesmo.Em nome da Académica, damos então as boas vindas ao Länk Vilaverdense ao Estádio Cidade de Coimbra!"