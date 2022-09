Académica lança camisola da Liga Europa

A Académica lançou esta terça-feira uma camisola de homenagem à participação dos estudantes na Liga Europa, no dia em que se completa 10 anos desde o jogo com o Plzen, na República Checa.Numa edição limitada, assinada por Marinho, herói do jogo do Jamor, no qual a Académica derrotou, em maio de 2012, o Sporting, na final da Taça de Portugal, os adeptos podem, nesta fase, reservar esta camisola, igual à que os jogadores da Briosa usaram no regresso às competições europeias, 41 anos depois.Recorde-se que no grupo da Académica estava, para além do Plzen, o At. Madrid (Espanha) e o Hapoel Telaviv (Israel).