Académica oficializa Diogo Costa

A Académica anunciou esta segunda-feira a contratação de Diogo Costa, defesa-central de 30 anos que nas últimas duas temporadas alinhou no Anadia, mas que conta também com várias épocas ao serviço do Arouca, BC Branco e Coimbrões.

Trata-se, portanto, de um importante reforço do setor defensivo, onde também constam nomes como Marco Grilo (ex-Lusitânia Lourosa), Benny (U. Leiria), Bernardo Ferreira (União 1919) e Nivaldo (Anadia).