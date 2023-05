Académica segura Juan Perea

A Académica renovou contrato com Juan Perea, acionando a cláusula existente no contrato e que permite que o atacante colombiano fique em Coimbra até 2025.Recorde-se que Perea foi um dos responsáveis pela boa campanha dos estudantes na segunda metade da época passada, tendo marcado 7 golos em 13 jogos disputados com a camisola preta.Esta foi, aliás, a melhor época do atacante, de apenas 23 anos, que em Portugal já representou também o Lusitânia dos Açores e o Sp. Covilhã.