Académica une-se pela reestruturação do clube

A direção da Académica já deu entrada com um pedido de insolvência, com plano de reestruturação. O requerimento, entregue no Juízo do Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, surge pelos graves problemas financeiros que a instituição apresenta, sendo que o valor da dívida vencida ascende a cerca de 5,6 milhões de euros, dos quais 1,9 milhões de euros são relacionados com o Estado (segurança social e finanças).Apesar de todo este cenário negro, o plantel academista e a equipa técnica, liderada por Miguel Valença, acredita que o futuro será melhor. "É público que a Académica está a passar pelo pior momento da sua história. Temos de enfrentar tudo e todos", afirmou o técnico, antes de elogiar os esforços que a direção de Miguel Ribeiro tem tido para que nada falte ao grupo de trabalho. "Não nos falta nada. Normalmente, os pagamentos são dia 5 ou 6, e na sexta-feira passada [n.d.r. dia 30 de setembro], eles quiseram dar-nos um sinal de força e pagaram adiantado. Sabemos das dificuldades, mas estamos todos a trabalhar para levar a Académica para outros patamares. Tenho, por isso, que deixar uma palavra de agradecimento ao presidente e à sua direção, porque estão a fazer de tudo para que as coisas corram bem", sublinhou Miguel Valença.Refira-se, a propósito, que a decisão sobre este pedido de insolvência, com plano de reestruturação, deve ser conhecida nos primeiros meses de 2023.