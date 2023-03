Acordo com Tiago Moutinho praticamente fechado

Tiago Moutinho deverá ser o novo treinador da Académica. Ao queapurou, o acordo com o técnico, de 42 anos, foi alcançado esta terça-feira, faltando apenas acertar alguns pormenores para que o contrato seja assinado, algo que deve acontecer nas próximas horas.Natural do Porto, Moutinho iniciou a sua carreira nas camadas jovens da U. Leiria, tendo depois assinado pelo Sporting, onde integrou, como preparador físico e treinador adjunto, algumas equipas da formação leonina. No estrangeiro, teve experiências na Grécia, China e Espanha, e em Portugal foi treinador adjunto no Belenenses (2015/16) e, mais recentemente, treinador principal da Sanjoanense, clube pelo qual rescindiu no final de 2022.Agora, em Coimbra, sucede a Zé Nando , técnico despedido no início desta semana, e tem como principal missão salvar a Académica da despromoção ao Campeonato de Portugal. Recorde-se que os estudantes ocupam, neste momento, a 10.ª posição da tabela classificativa, numa altura em que faltam disputar duas jornadas para o final da 1.ª fase da Liga 3.