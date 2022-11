Assembleia de credores dá força ao plano de insolvência

Os credores da Académica aprovaram, com apenas uma abstenção, a possibilidade da Briosa recorrer a um plano de pagamento, no âmbito do processo de insolvência do clube.A reunião decorreu na manhã de ontem, na sede do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, em Montemor-o-Velho, local onde os 60 credores mantiveram o funcionamento da SDUQ.Segue-se agora um período de 60 dias para que a Académica apresente um plano de pagamento das dívidas, no qual já estarão definidos o valor e a forma de pagamento, numa lista onde se destacam o Estado Português (1,3 milhões de euros), Guimarães e Neto (740 mil euros) e a Segurança Social (625 mil euros) como os maiores credores.A expetativa da Briosa é que o plano seja aceite, estimando-se um pagamento mensal de dívida que pode rondar os 30 mil euros.