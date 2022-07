Assembleia-Geral extraordinária marcada para dia 23

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Académica, Francisco Barata Alves, marcou para o próximo dia 23 uma Assembleia-Geral extraordinária, com o objetivo de ser votado, pelos sócios, a alteração do modelo societário, de SDUQ para SAD.

Eis a convocatória na íntegra:

"Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do nº 4 do art.º 58º dos Estatutos da Associação Académica de Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) convoco uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 23 de julho de 2022 com início às 10,00 horas, a realizar no Auditório do Estádio Cidade de Coimbra, a presente convocatória substitui a anterior efetuada no dia 12 de julho de 2022 e que marcava a Assembleia Geral Extraordinária para os dias 22 e 23 de julho entre as 17:00 e as 22:00

É a seguinte a Ordem de Trabalhos:

1- Deliberação sobre a possibilidade de transformação da SDUQ da AAC/OAF em SAD.

a) A pergunta a votação terá o seguinte texto:

"Aprova a transformação da SDUQ em SAD com maioria do capital da AAC/OAF?"

Em caso de aprovação da SAD, a/as proposta/s de investimento será/ão sujeita/s a aprovação em posterior assembleia geral da AAC/OAF.

b) A Assembleia Geral Extraordinária decorrerá entre as 10:00 e as 21:00 do dia 23 de julho.

c) A votação é regulada pelos Parágrafos Primeiro e Segundo do nº 2 do art.º 70º, dos Estatutos da AAC/OAF que determinam que a constituição ou a integração em sociedades carece da deliberação por voto secreto da Assembleia Geral sendo a aprovação por maioria não inferior a 2/3 dos votos emitidos pelos sócios efetivos presentes em Assembleia Geral desde que estejam presentes, pelo menos, 10% (dez por cento) da totalidade dos sócios efetivos existentes.

d) De acordo com o nº 2 e o nº 5 do art.º 22º, dos Estatutos, só poderão estar presentes em Assembleias Gerais e, portanto, exercer o direito de voto, os sócios efetivos que detenham, pelo menos, dois anos de antiguidade, e que, sendo pessoas singulares sejam maiores de dezoito anos.

Mais se informa que a Direção da AAC/OAF realizará sessões de esclarecimento aos sócios, no auditório do Estádio Cidade de Coimbra, nos seguintes dias:

- 15 de julho, sexta-feira, pelas 21h

- 16 de julho, sábado, pelas 21h

- 19 de julho, terça feira, pelas 19h"