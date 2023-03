Credores aprovam Plano de insolvência da Académica

O plano de insolvência apresentado pela Académica foi esta quarta-feira aprovado, em assembleia de credores realizada no Juízo do Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, secção de Montemor-o-Velho.Com cerca de 91% dos créditos representados, quer presencial como também online, os credores viabilizaram a manutenção da atividade da SDUQ da Briosa, com 2 abstenções e 7 votos contra. Sublinhe-se que a Autoridade Tributária, deu um parecer negativo, devido a um conjunto de argumentos que apresentou, e tem agora 10 dias para votar, uma vez que ficou em ata que o plano será reformulado, de acordo com o sugerido pela AT. Apesar disso, e ao que Record apurou, a margem de votos favoráveis permite que o plano seja aprovado, mesmo que o voto da Autoridade Tributária continue a ser negativo, cenário, porém, que todos pretendem que não aconteça, para que a homologação seja feita, também com o acordo com este credor.No final da sessão, Miguel Ribeiro, presidente dos estudantes, mostrou-se satisfeito e otimista para o futuro da instituição. "Superou as minhas expetativas. Fica provado que as pessoas acreditam na Académica. Hoje é um dia fundamental para o nosso futuro. Queremos cumprir o plano e reerguer o clube", frisou o líder dos estudantes.Resta à Academica, neste momento, aguardar a votação da Autoridade Tributária e, depois disso, a homologação do plano de insolvência da SDUQ, prevendo-se que este possa iniciar-se em maio deste ano.