Data da tomada de posse de Miguel Ribeiro continua a gerar discórdia

A tomada de posse de Miguel Ribeiro enquanto presidente da Académica continua a dar que falar . Esta terça-feira, em comunicado, a lista vencedora das eleições emitiu um comunicado no qual se insurge contra a marcação da cerimónia "sem qualquer acordo prévio" para esta terça-feira, referindo que esta decisão revela um "total desrespeito pelos sócios da Académica" por parte da direção que agora cessa funções. Por outro, visando diretamente a anterior direção, este comunicado, assinado por Fernando Barata Alves, refere que a intenção é "por todos os meios e rapidamente" a de "entregar o leme do barco", mesmo que os órgãos sociais eleitos não tenham tido "tempo para se inteirarem dos dossiers mais prementes e que urge resolver"."Sem qualquer acordo prévio, foi marcada para o dia de hoje, 7 de junho, pelas 19h00, a tomada de posse dos órgãos sociais eleitos para o triénio 2022/2025. Caso não se verifique a comparência do Presidente da Mesa da Assembleia Geral eleito, encontra-se já designado, em alternativa, o dia 9 de junho pelas 12h00.Ainda que estatutariamente a tomada de posse do presidente da Mesa da Assembleia Geral possa ocorrer no prazo máximo de 15 dias após a realização do ato eleitoral, só passaram 3 dias desde o ato eleitoral!O que a atual Direção da AAC/OAF pretende, por todos os meios e rapidamente, é "entregar o leme do barco", bem sabendo que os órgãos sociais eleitos não tiveram tempo para se inteirarem dos dossiers mais prementes e que urge resolver.Mas o que esta situação revela à sociedade é o total desrespeito pelos sócios da Académica e, por via destes, pela própria Instituição, ao não permitir-se que um ato solene e, pelo menos para os órgãos eleitos e para a maioria dos academistas, importante, tenha a maior visibilidade e participação possíveis de todos.Foram propostas datas alternativas e breves para a tomada de posse que só a total falta de bom senso e espírito Académico poderá inviabilizar.Estaremos sempre presentes. Nunca fugiremos às nossas responsabilidades. Por isso fazemos a diferença!Saudações Académicas,Fernando Barata Alves"