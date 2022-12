David Caiado: «Ninguém está satisfeito»

A época está a ser, claro, muito diferente daquela que David Caiado imaginou quando regressou a Coimbra. No último lugar da classificação, os estudantes só têm, segundo o capitão, um caminho: pensar jogo a jogo, para tentarem sair da posição em que se encontram.

"Vimos de uma fase que não é fácil e de uma derrota que nos custou bastante a digerir. Tivemos duas semanas para pensar e trabalhar naquilo que fizemos menos bem e temos que ser mais competitivos do que eles. Queremos muito ganhar, mas o foco tem que ser nos comportamentos. Para sair desta posição só com trabalho. Temos de pensar jogo a jogo. Ninguém está satisfeito", sublinhou, frisando, depois, que "a equipa é hoje mais competitiva do que há um mês atrás".

Assumindo que a prenda que desejava para este Natal era a vitória frente à equipa do Restelo, Caiado deixou também elogios ao apoio dos adeptos. "Eu prefiro que haja assobios quando não ganhamos, do que não ter adeptos no estádio. Os jogadores têm que estar preparados para a crítica. Temos tido um apoio fantástico. Temos o desejo de vencer e festejar com eles", atitou.