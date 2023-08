Diogo Amaro e o empate em Oliveira do Hospital: «Um ponto que deviam ser três»

Diogo Amaro não tem dúvidas: a Académica foi prejudicada no jogo com o Ol. Hospital, que terminou com 1-1, no qual os estudantes jogaram mais de uma hora com menos um jogador, por expulsão de Aílson, ainda na 1.ª parte. "Foi um ponto que nos soube a pouco. 11 contra 11 fomos muito superiores. O árbitro não colaborou conosco. Depois da expulsão, fizemos tudo. A equipa deu tudo. Sofremos um golo num lance infeliz, mas ficámos com um ponto que deviam ser três", atirou o jovem central, de apenas 18 anos, que esta época tem merecido confiança total por parte do treinador Tiago Moutinho."As minhas ambições são as mesmas da equipa. Se a Académica estiver bem, eu estarei bem também. Quero ter jogo e ajudar a equipa ao máximo. Trabalhei para ser titular e o mister passou-me confiança. As coisas estão a correr bem", sublinhou.Deixando elogios ao colega de setor, Miguel Rodrigues, que "tem mais de 100 jogos na 1.ª Liga e muita experiência", Amaro pede também que os adeptos não deixem de apoiar a equipa. "Eles foram fantásticos do início ao fim do jogo e nós esperamos que assim continuem. Demos tudo pela equipa e também pelos adeptos. Vamos precisar muito do apoio deles", defendeu.