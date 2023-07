Diogo Outeiro assina pela Académica

Diogo Outeiro é jogador da Académica. O lateral-esquerdo, de 22 anos, assinou contrato por uma temporada com os estudantes, depois da boa época realizada ao serviço do Tirsense, no Campeonato de Portugal.

Com formação no FC Porto e no Boavista, Outeiro representou ainda o Sousense, antes de se mudar para Santo Tirso. Em Coimbra, terá a concorrência de Francisco Lopes, que esta quinta-feira renovou com a Briosa até 2025.