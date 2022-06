Duas listas quase fechadas para as eleições na Académica

O próximo ato eleitoral, agendado para dia 4 de junho, deverá contar com duas listas concorrentes à direção da Académica. Estes dois movimentos tem os projetos praticamente definidos, faltando apenas detalhes para que possam formalizar a sua candidatura, dentro do prazo estabelecido, que termina esta sexta-feira.Ao queapurou, elementos da atual direção, que tem sido liderada por Pedro Roxo, reuniram na noite de quarta-feira para ultimar pormenores relativos a uma candidatura de ‘continuidade’, ainda que não seja, para já, conhecido o rosto desta lista. Mas a corrida à presidência não será solitária. Do lado da oposição também sairá uma lista, na qual o ex-presidente José Eduardo Simões tem sido bastante ativo, ainda que, tal como do outro lado, falte a decisão sobre quem liderará este movimento. Certo é que o ex-presidente da Briosa se tem desdobrado em telefonemas, com vários parceiros, desportivos e financeiros.As próximas horas, serão, por certo, definitivas para que os associados da Académica fiquem a conhecer as caras que tentarão salvar a Académica, num momento de enorme dificuldade da instituição.