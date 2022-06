Eugénio Leite: «Queremos um projeto que salve a Académica»

A poucos dias do prazo limite para a entrega de listas, que termina na próxima sexta-feira, dia 20, ainda não é conhecido nenhum candidato às próximas eleições da Académica. O momento é de enorme indefinição, que levou, inclusive, a que o ato eleitoral já tivesse sido adiado por uma ocasião, desconhecendo-se, para já, se desta vez será diferente.

Enquanto a atual direção, presidida por Pedro Roxo, continua a negociar uma possível entrada de um investidor e a possível alteração do modelo de gestão, de SDUQ para SAD, foi criado um movimento de sócios, denominado ‘Reerguer a Académica, Sempre Briosa".

Ao Record, o médico Eugénio Leite, rosto principal desde movimento, afirma que o grande objetivo é pensar a Académica, apresentado um projeto "sustentável", sem, no entanto, que este esteja condicionado pelas datas do ato eleitoral já marcado. "Temos reunido com diversas pessoas e entidades, no sentido de criar um projeto sustentável, que será, posteriormente, apresentado publicamente. Neste momento, já estamos a trabalhar para ter suporte ao nível desportivo, financeiro, nomeadamente junto de possíveis investidores e patrocinadores. A Académica não sobrevive de boa vontade, é necessário reorganiza-la. Temos, para isso, trabalhado com pessoas de valor inquestionável, nas várias áreas, desde a desportiva, à financeira ou de marketing", sublinhou, pedindo, para isso, tempo para que tudo seja devidamente preparado.

"À pressa nunca se faz bem. Se assim for, continuaremos com o estado em que estamos. O facto de o prazo para a entrega das listas terminar na sexta-feira não nos preocupa nada. O que queremos é um projeto, que servirá para agora ou para outro momento qualquer, e que salve a Académica", afirmou.

Negócio com a Athlon

Para este movimento, o negócio que está a ser preparado entre a atual direção e a empresa norte-americana Athlon tem que ser bem explicado e definido. "Pedimos ao presidente Pedro Roxo os documentos, para os podermos estudar. Só hoje tivemos acesso a eles. Depois de os analisarmos, parece-me que este acordo tem detalhes de execução que têm que ser esclarecidos. A mim, levantam-me muitas dúvidas", frisou, pedindo, também, que seja feita "uma auditoria, que seja pública, para que se saiba, de facto, qual a dimensão do passivo da Académica".

Ao que Record apurou, este movimento vai, nos próximos dias, continuar a ter reuniões de preparação do projeto, que deve ser apresentado até final do mês.