Fausto Lourenço reforça a Académica

Fausto Lourenço é jogador da Académica. O avançado, de 36 anos, chegou a acordo com os estudantes, tendo assinado um contrato válido por uma temporada. Formado na Académica, Fausto Lourenço regressa agora a Coimbra, depois de já ter atuado pela equipa sénior na época 2005-2006.

Com experiências no estrangeiro, nomeadamente no Lokomotiv Mezdra, da Bulgária, no Onisilos, do Chipre, no Neuchatel Xamaz, na Suiça, e no Atyrau, do Cazaquistão, o atacante jogou nos últimos três anos no Anadia, clube pelo qual fez 87 jogos e marcou 39 golos.