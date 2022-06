FPF envia condolências à família de Campos Coroa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, endereçou as mais sentidas condolências" à família de José Emílio Campos Coroa, antigo presidente da Académica, que morreu esta segunda-feira de madrugada , aos 67 anos.

Numa nota divulgada na sua página oficial, a FPF recorda que Campos Coroa "liderou o Organismo Autónomo de Futebol (OAF) da Briosa, entre 1995 e 2002, e estava em funções quando o clube subiu ao principal escalão nacional de futebol, na temporada de 2001/2002".

Também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, lamentou a morte do antigo dirigente dos estudantes, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

"Foi com enorme tristeza que soube do falecimento de Campos Coroa, antigo Presidente da Académica, ex-dirigente que muito se dedicou à sua Briosa. As minhas sentidas condolências à família enlutada, amigos e ao emblema de Coimbra", escreveu.

José Emílio Campos Coroa faleceu na madrugada de hoje, aos 67 anos, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa um amigo da família.

Filho de pais algarvios, de Faro, que estudaram em Coimbra e se fixaram na cidade, Campos Coroa nasceu em Coimbra em 15 de agosto de 1954 e licenciou-se em medicina, tendo optado pela especialidade de oftalmologia.