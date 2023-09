Francisco Andrade lembra rivalidade do passado: «Ou se era da Académica ou do União»

6 de maio de 1984. Esta é a data do último encontro, a contar para provas nacionais, entre Académica e U. Coimbra, agora União 1919. Percebe-se, por isso, que o jogo de sábado, que volta a colocar frente-a-frente os dois emblemas históricos da cidade, esteja a suscitar enorme expectativa entre os adeptos.

Francisco Andrade, técnico da Académica na final da Taça de Portugal, em 1969, diante do Benfica, e que em 1984 era o treinador do U. Coimbra, recorda rivalidades de outros tempos. "Nessa altura, ou se era da Académica ou se era do União. Não existia mais clubes. Claro que, com o tempo, as famílias passaram a ter universitários e operários lado-a-lado, o que resfriou a rivalidade", sublinhou o ex-jogador e treinador, que aproveitou, também, para sublinhar o seu academismo. "Em 74, quando estava prestes a assinar contrato com o Belenenses, recebi uma chamada urgente. Estava no hotel, em Belém, e desci. Eram os diretores da Académica que me queriam em Coimbra. A Académica precisava de mim. Acabei por inventar uma doença e viajei para Coimbra, mesmo que viesse ganhar menos do que os prémios de jogo no Belenenses", recordou.

Sobre o jogo de sábado, Francisco Andrade acredita que este, pela realidade dos dois clubes, "pouco dirá aos jogadores e aos treinadores", que não viveram a rivalidade de outros tempos. Ainda assim, "será importante para que se perceba quais os modelos de sobrevivência que ambos adotaram. A Académica não pode viver do passado. Tem que criar uma filosofia de vida, adaptada aos dias de hoje. A verdade é que, hoje em dia, há estudantes em todos os clubes", lembrou.

No final, Francisco Andrade deixou um pedido. "Que os clubes sejam ajudados mutuamente. Que se aproveite este jogo, para que as entidades da cidade vejam que em Coimbra se pode valorizar a parte desportiva", sublinhou.