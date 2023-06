Francisco Ferreira assina pela Académica

Francisco Ferreira é reforço da Briosa. O defesa-direito, de 24 anos, assinou esta segunda-feira um contrato válido por uma temporada, com mais um ano de opção. Com formação no Sp. Braga, clube que representou entre 2015 e 2020, Francisco Ferreira jogou no São João de Ver nas últimas duas épocas, tendo disputado 43 jogos e marcado 3 golos. Conta ainda com uma passagem pelo Gondomar, em 2020-2021, mudando-se agora para Coimbra, com o intuito de ajudar a Académica a conquistar os seus objetivos.

Recorde-se que os estudantes já contrataram cinco reforços. Para além de Francisco Ferreira, também Vitinha (ex-Amora), Miguel Rodrigues (ex-Oliveira do Hospital), André Salvador (ex-Oliveira do Hospital) e Fausto Lourenço (ex-Anadia) são reforços para a próxima temporada.