Insolvência da Académica OAF adiada por falta de luz no tribunal 

Ainda não foi desta que os credores da Académica OAF puderam decidir sobre o processo de insolvência do clube. Agendada para a manhã desta quarta-feira, a Assembleia de Credores acabou adiada para o próximo dia 19 de dezembro, uma vez que o Tribunal da Comarca de Montemor-o-Velho ficou ‘às escuras’, devido à falta de eletricidade no edifício.Recorde-se que a Direção da Académica, presidida por Miguel Ribeiro, deu entrada com este processo, que contempla também um plano de recuperação, em junho passado, à semelhança do que também já aconteceu com a SDUQ.