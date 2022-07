João Pais e Luís Pedro reforçam a Académica

A poucos dias do início da pré-época – os exames médicos estão marcados para segunda-feira -, a Académica anunciou a contratação de dois jogadores: João Pais e Luís Pedro. O primeiro, extremo de 23 anos, chega a Coimbra após um ano ao serviço do O. Hospital, por empréstimo do Vizela, enquanto Luís Pedro, ex-Anadia, de 28 anos, assinou pela Briosa para ser mais uma solução na posição de guarda-redes, onde o técnico Miguel Valença já conta, também, com Nuno Hidalgo e Bernardo Santos.

O próximo a ser apresentado deverá ser Pedro Prazeres, avançado de 25 anos que nas últimas duas temporadas vestiu a camisola do Penafiel.