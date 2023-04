Jogadores da Académica distribuíram milhares de bilhetes pela cidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o 'Foot Fintas', a mascote da Académica, a liderar o grupo, vários jogadores da Briosa participaram ontem numa ação de promoção do jogo como Caldas. Em vários locais da cidade, foram entregues milhares de convites, numa iniciativa que tinha como objetivo principal aproximar a cidade e os seus habitantes do clube.

David Caiado, um dos capitães, lembrou a importância destas ações, para que os jogadores "possam sentir o calor dos adeptos. São eles que nos ajudam todos os fins-de-semana e é, também, uma força extra, principalmente neste momento que é decisivo", frisou o capitão dos estudantes.

A antevisão do jogo de sábado foi feita por Diogo Amaro, jovem jogador que se estreou na equipa principal da Briosa no passado fim-de-semana, frente ao Fontinhas. "Foi uma sensação muito positiva. Jogo na Académica há muito tempo e foi um sonho pisar aquele campo. Ganhámos, que foi o mais importante, e por isso estou muito feliz", sublinhou o defesa-central, de 18 anos, prometendo entrega total da equipa no próximo jogo. "Queremos muito os 3 pontos, estamos a trabalhar bem", atirou.