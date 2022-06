Mancha Negra lamenta morte de Campos Coroa

A Mancha Negra usou a sua página de Facebook para lamentar o falecimento de Campos Coroa, ex-presidente dos estudantes, entre 1995 e 2002, e figura incontornável da história da Briosa."Foi com profunda tristeza e consternação de que a Mancha Negra tomou conhecimento do desaparecimento de Campos Coroa, figura ímpar da Académica, tendo o inclusive sido presidente do clube. Campos Coroa será sempre lembrada pela sua postura genuína, aberta e sobretudo pela forma aguerrida e apaixonante como defendia a sua Briosa. À família e amigos enlutados, a Mancha Negra envia as mais sinceras condolências", sublinhou a claque da Académica.Refira-se, a propósito, que o velório de Campos Coroa acontece esta segunda-feira, entre as 18h00 e as 00h00 na Capela da Igreja de Nossa Senhora de Lurdes. Esta 3.ª feira, a partir das 11 horas, na mesma igreja, acontece a missa de exéquias.