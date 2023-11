Mancha Negra lança protesto na Academia Briosa XXI

A claque Mancha Negra colocou na madrugada desta sexta-feira uma tarja junto à Academia Briosa XXI, protestando contra o pagamento em 150 prestações a ex-funcionários, medida prevista no plano de insolvência da SDUQ, aprovado pela maioria dos credores em março deste ano.

Na mensagem, pode ler-se "Indemnizar a 150 prestações eis a Briosa dos amigos do Simões", numa alusão a José Eduardo Simões, presidente da Académica até 2016, ainda que este não seja o único foco de descontentamento do grupo de adeptos. "Há um plano de insolvência do OAF e os sócios nada sabem. Por outro lado, não há qualquer explicação para a não realização da Assembleia-Geral de Aprovação do Relatório e Contas. Estamos em defesa dos funcionários. A Académica não pode primar pela causa social e depois ter funcionários com muitos anos de clube a saírem pela porta pequena e a serem indemnizados ao longo de 12 anos e meio", defendeu Francisco Sobral, líder da Mancha Negra.





Apesar do descontentamento, a claque faz questão de lembrar que o apoio aos jogadores será constante, uma vez que estão "ao lado da equipa" e "contra o que se tem passado em termos diretivos".